Пятилетний шахматист из Томска получил юношеский разряд после обращения к министру спорта

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Томска присвоили третий юношеский разряд по шахматам пятилетнему Дмитрию Крымскому, который полгода не мог получить его в силу возраста. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе мэрии города.

Ранее ТАСС сообщал, что пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский в феврале 2021 года выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, выиграв четыре из семи партий на первенстве Томской области для детей до 9 лет. Однако получить разряд он не смог в силу возраста, это возможно только с семи лет. Отец мальчика записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину, в котором попросил решить данную проблему. В марте Матыцин сообщил журналистам, что ребенок получит разряд.

"Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер сегодня вручил пятилетнему Диме Крымскому долгожданное удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам", - говорится в сообщении городской администрации.

И. о. мэра также отметил, что рассчитывает на изменение правил присуждения разрядов спортсменам, которые еще не достигли возраста 7 лет, благодаря резонансному случаю с Дмитрием Крымским.

"Ты уже опережаешь многих выдающихся шахматистов - в пять лет, например, нынешний чемпион мира Магнус Карлсен только научился играть в шахматы", - сказал Ратнер во время церемонии вручения удостоверения.