Бржиза: Россия славится хорошей организацией при проведении хоккейных турниров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия славится хорошей организацией и гостеприимством, которое позволяет всем командам чувствовать себя комфортно, при проведении крупных международных хоккейных турниров. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), бывший вратарь сборных Чехословакии и Чехии Петр Бржиза.

В 2023 году в России состоятся взрослый чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске.

"Мы все с нетерпением ждем чемпионата мира в Санкт-Петербурге в 2023 году, - сказал Бржиза. - Турнир будет проведен в совершенно новом уникальном ледовом дворце и, как всегда бывает на турнирах в России, станет большим праздником мирового хоккея. На ближайшие годы также запланировано проведение молодежного, юниорского и женского чемпионатов мира. Россия славится хорошей организацией турниров и теплым гостеприимством, при котором все команды чувствуют себя комфортно".

"Как игрок и позднее как руководитель и чиновник, я всегда испытывал не только большое уважение к качеству национальных сборных России по хоккею, но и большую признательность за верность России этому виду спорта, которую можно почувствовать практически на каждом шагу, - добавил собеседник ТАСС. - Я рад, что говорю по-русски, потому что это также помогает мне понимать, насколько глубоко и эмоционально любят хоккей в России. Кроме того, это помогает заводить прекрасных хоккейных друзей, и каждый визит в Россию доставляет мне удовольствие".

Бржизе 56 лет. Будучи вратарем, он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года, также завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира 1989, 1990, 1992, 1993 годов, доходил до полуфинала Кубка мира 2004 года. В начале июня он выдвинул свою кандидатуру на пост президента IIHF.