Бржиза назвал хорошим выбором выдвижение Буре в качестве кандидата в совет IIHF

В марте из-за санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта из совета IIHF вышел депутат Госдумы и президент ФХР Владислав Третьяк. ФХР выдвинула на вакантное место Буре. Выборы членов совета IIHF состоятся на полугодовом конгрессе, который должен пройти в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

"Во время выборов президента, вице-президента и членов совета IIHF действующий совет распускается и не может принимать участие в голосовании. Участники совета выбираются делегатами членов IIHF, то есть национальными федерациями. Павел Буре - выдающаяся и хорошо известная хоккейная личность, он хороший выбор для ФХР", - сказал Бржиза.

Также собеседник ТАСС отметил личность Третьяка. "Я бы хотел поблагодарить судьбу за то, что работал в совете IIHF с Владиславом Третьяком на протяжении четырех лет. Он был легендой моего детства, а после матча между Чехословакией и СССР я, будучи маленьким мальчиком, решил, что хочу стать вратарем и сыграть против него, этого не случилось, но мне повезло, что я знаю его как друга. Влад - это мост, который объединяет, и легендарный посол, которого тепло приветствуют во всем мире", - добавил Бржиза.

Буре является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года, а также финалистом Кубка Стэнли в составе "Ванкувера". Входит в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы. Буре стал первым в истории российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен из обращения командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).