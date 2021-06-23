Бржиза: Международная федерация хоккея останется сплоченной семьей после ухода Фазеля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) продолжит работать, как сплоченная хоккейная семья, и относиться друг к другу с уважением после ухода Рене Фазеля с поста президента организации. Такое мнение ТАСС высказал член совета IIHF чех Петр Бржиза.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года, он не будет баллотироваться на новый срок. Выборы нового президента IIHF пройдут в сентябре на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Ранее о выдвижении кандидатур объявили члены совета IIHF немец Франц Райндль и Бржиза. Регистрация кандидатов будет завершена 30 июня, предвыборные кампании начнутся, когда все кандидаты станут известны.

"Мы должны понимать, что Рене Фазель уникальный дипломат, который возглавлял IIHF со всей своей душой и страстью к хоккею на протяжении 27 долгих лет. Нет даже нескольких подобных примеров в других спортивных федерациях, он такой единственный", - сказал Бржиза.

"Перед новым президентом и советом встанет серьезная задача по принятию дел и дальнейших новых вызовов по мере необходимости. Но наследие Рене всегда будет оставаться ясным - IIHF продолжит работать, как сплоченная хоккейная семья, чувствовать игру и уважать друг друга", - отметил собеседник ТАСС.

Бржизе 56 лет. Будучи вратарем, он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года, также завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира 1989, 1990, 1992, 1993 годов, доходил до полуфинала Кубка мира 2004 года.