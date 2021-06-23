Кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции над командой Польши в матче Евро

Матч третьего тура группового этапа между сборными Швеции и Польши пройдет в Петербурге в среду и начнется в 19:00 мск.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче чемпионата Европы по футболу с командой Польши. Пушистый оракул поел из миски с флагом Швеции в среду в стенах Государственного Эрмитажа.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Ахилл имеет собственный паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата. В фан-зоне у кота есть свой домик, где белоснежный оракул может отдыхать. Футбольные фанаты с удовольствием фотографируются с пушистым болельщиком.

Как рассказала ТАСС хозяйка Ахилла, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, в среду кот не будет присутствовать в фан-зоне из-за аномально жаркой погоды в Петербурге. "Несмотря на жару, Ахилл чувствует себя хорошо. Он живет за городом, много гуляет, купается - он не боится воды", - отметила она. По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду столбик термометра поднимется до 34 градусов по Цельсию.

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы, которые проводятся в Санкт-Петербурге. 2 июля в городе пройдет один из матчей 1/4 финала чемпионата.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.