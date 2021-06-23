Гинер опроверг сообщения о разногласиях между менеджментом ЦСКА и Орешкиным

ТАСС, 23 июня. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер опроверг информацию о противоречиях между председателем совета директоров Максимом Орешкиным и менеджментом клуба. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В конце апреля издание "Спорт-Экспресс" сообщило о разногласиях в руководстве ЦСКА по поводу стратегии развития клуба и возможном уходе Гинера и генерального директора Романа Бабаева в самарские "Крылья Советов". По данным газеты, ключевые решения в клубе принимает Орешкин.

"Это полный бред, как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо, я это говорил и ранее. Максим Станиславович [Орешкин] никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры из ВЭБ очень сильно помогают нам", - сказал Гинер.

Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА в мае 2020 года. Также он является членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ, титульного спонсора армейского клуба. Гинер получил должность заместителя председателя совета директоров, сохранив за собой пост президента ЦСКА.