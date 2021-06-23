{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Матыцин призвал россиян заниматься физкультурой и спортом в Международный олимпийский день

Международный олимпийский день отмечается каждый год 23 июня
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин призвал россиян заниматься физкультурой и спортом в Международный олимпийский день, который отмечается 23 июня. Об этом говорится в поздравительном тексте, который приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

На эту тему
Президент ОКР Поздняков поздравил любителей спорта с Международным олимпийским днем
Президент ОКР Поздняков поздравил любителей спорта с Международным олимпийским днем

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично рад поздравить спортсменов, тренеров, специалистов спортивной отрасли и всех любителей спорта с Международным олимпийским днем. Этот праздник объединяет всех, кто не представляет своей жизни без спорта, кто поддерживает благородные идеалы олимпизма, основанные на принципах равноправия, толерантности, честной борьбы и уважения к сопернику. Наша страна внесла огромный вклад в становление и развитие олимпийского движения, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества с международным спортивным сообществом во благо спорта вне политики и вне дискриминации, спорта как социокультурного явления", - говорится в сообщении.

"В преддверии Олимпийских игр в Токио российским олимпийцам очень нужна наша поддержка, пожелаем им реализовать свои таланты и способности и одержать красивые победы. А всех жителей нашей страны призываю заниматься физической культурой и спортом - это залог здоровья и долголетия", - подчеркивается в заявлении.

Международный олимпийский день отмечается каждый год 23 июня решением МОК с 1948 года. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1894 году в Париже был основан Международный олимпийский комитет по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, предложившего возродить Олимпийские игры.

Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ составляет календарь на предстоящий сезон для 12 клубов-участников
В июне подмосковные "Химки" уведомили директорат турнира об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22
Единая лига ВТБ составляет календарь на предстоящий сезон для 12 клубов-участников
Читать полностью