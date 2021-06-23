ТАСС, 23 июня. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин призвал россиян заниматься физкультурой и спортом в Международный олимпийский день, который отмечается 23 июня. Об этом говорится в поздравительном тексте, который приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично рад поздравить спортсменов, тренеров, специалистов спортивной отрасли и всех любителей спорта с Международным олимпийским днем. Этот праздник объединяет всех, кто не представляет своей жизни без спорта, кто поддерживает благородные идеалы олимпизма, основанные на принципах равноправия, толерантности, честной борьбы и уважения к сопернику. Наша страна внесла огромный вклад в становление и развитие олимпийского движения, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества с международным спортивным сообществом во благо спорта вне политики и вне дискриминации, спорта как социокультурного явления", - говорится в сообщении.

"В преддверии Олимпийских игр в Токио российским олимпийцам очень нужна наша поддержка, пожелаем им реализовать свои таланты и способности и одержать красивые победы. А всех жителей нашей страны призываю заниматься физической культурой и спортом - это залог здоровья и долголетия", - подчеркивается в заявлении.

Международный олимпийский день отмечается каждый год 23 июня решением МОК с 1948 года. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1894 году в Париже был основан Международный олимпийский комитет по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, предложившего возродить Олимпийские игры.