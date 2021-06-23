{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гендиректора женской бельгийской велокоманды отстранили на три года из-за домогательств

Осенью 2020 года две велосипедистки подали в комитет по этике UCI жалобы на домогательства со стороны Марка Бракке

ТАСС, 23 июня. Международный союз велосипедистов (UCI) на три года отстранил от работы генерального директора и спортивного менеджера женской бельгийской команды "Дольчини - ван Эйк спорт" Марка Бракке из-за домогательств. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Осенью 2020 года две велосипедистки подали в комитет по этике UCI жалобы на домогательства со стороны Бракке. После установления факта нарушения этического кодекса дело было направлено в дисциплинарный комитет UCI. По его решению, Бракке отстранен от любой работы в велоспорте на три года.

С целью предотвращения новых случаев домогательств UCI к концу сентября 2021 года назначит менеджера по профессиональной этике и образованию, который будет отвечать за повышение осведомленности специалистов о домогательствах и жестоком обращении. Кроме того, организация возложит на комиссию по этике полномочия по применению санкций, что сократит продолжительность и сложность судебных разбирательств.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Витория надеется, что португальцы покажут хорошую игру с французами в матче Евро
Матч сборных Португалии и Франции в третьем туре группового этапа чемпионата Европы пройдет в среду в Будапеште
Витория надеется, что португальцы покажут хорошую игру с французами в матче Евро
Читать полностью