Руй Витория примет решение по основной группе игроков "Спартака" после сбора в Австрии

ТАРАСОВКА /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория примет решение, с какой группой игроков он будет работать по ходу сезона, после сбора в Австрии. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" в настоящий момент тренируется в Тарасовке. Сбор на юге Австрии пройдет с 25 июня по 5 июля.

"Прежде всего хочу сказать, что все хорошо показывают себя в тренировочном процессе. По составу я решу позже, так как нужно подождать, когда вернутся игроки из сборных, - сказал Витория. - Что-то прояснится после сбора в Австрии. Прежде всего мы отталкиваемся от интересов клуба, поэтому если есть молодой игрок, которому недостаточно игрового времени, то примем решение по аренде".

"Также я хотел сказать, что мне не нравится работать с большой командой, с большим количество игроков. Какая-то конкретика будет после сборов", - добавил португальский специалист.