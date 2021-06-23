Витория заявил, что является сторонником вакцинации футболистов "Спартака"

В понедельник московские "Локомотив", "Динамо", "Спартак" и ЦСКА опубликовали обращение с предложениями, которые "будут стимулировать вакцинацию граждан и минимизируют экономические потери команд в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве". 24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальцем Виторией.

"Прежде всего хотел сказать, что я уже переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, после этого привился, на данный момент сделал порядка 30 ПЦР-тестов, в том числе сдавал кровь, поэтому об этом вирусе я знаю столько, что могу консультации давать, - сказал Витория. - Что касается вакцинации в команде, то я являюсь сторонником этой процедуры. За это будет отвечать медицинский штаб, у нас очень хорошие врачи. Будем стараться своим примером доносить до ребят, до всех сотрудников клуба, что вакцинация важна, чем раньше мы вакцинируемся, тем раньше закончится пандемия".

"Спартак" по итогам сезона-2020/21 занял второе место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.