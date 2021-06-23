Устюгов и Ступак продолжат подготовку к олимпийскому сезону в лыжном тоннеле в Швеции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Группа лыжников сборной России, тренирующаяся под руководством Маркуса Крамера и Сергея Турышева, в среду в полном составе соберется в шведском Торсби, где продолжит подготовку к олимпийскому сезону в лыжном тоннеле. Об этом ТАСС сообщил Турышев.

В группе Крамера и Турышева к олимпийскому сезону готовятся Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина, а также итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани. На первом сборе, который проходил во второй половине мая в австрийском Рамзау, вместе с ними также тренировалась спортсменка из Австрии Тереза Штадлобер.

"Сегодня группа в полном составе соберется в Торсби, чтобы тренироваться в лыжном тоннеле, - сказал Турышев. - Что касается предыдущего сбора, который проходил в эстонском Отепя, то нам удалось выполнить все, что запланировали ранее. Небольшие коррективы внесла погода, потому что было очень жарко, приходилось переносить тренировки на более раннее или более позднее время. Физическое состояние спортсменов в норме, все здоровы".

По словам Турышева, сбор в Торсби продлится до 3 июля, после чего все спортсмены на несколько дней разъедутся по домам. "17 июля мы выедем на очередное тренировочное мероприятие, которое пройдет в Австрии в Обертиллиахе, - добавил собеседник ТАСС. - Там к группе вновь присоединится Штадлобер".

Устюгов - двукратный чемпион мира 2017 года, Ретивых - обладатель трех медалей мировых первенств, на чемпионате мира - 2021 он вместе с Александром Большуновым выиграл бронзу в командном спринте. Ступак в начале января заняла второе место в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски", она также стала второй в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в Германии Ступак выиграла серебряную медаль в эстафете вместе с Натальей Непряевой, Яной Кирпиченко и Татьяной Сориной.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.