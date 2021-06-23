Матыцин считает, что российская легкая атлетика будет восстановлена в ближайшее время

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что российская легкая атлетика будет полностью восстановлена в самое ближайшее время. Об этом он заявил в среду на торжественной церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.

"Мы все переживаем за то время, которое сейчас выпало на нашу долю, - время реформ, время возрождения российской легкой атлетики. Хочу поблагодарить моих коллег в министерстве спорта, всероссийской федерации, все региональные федерации, тренеров, общественность, World Athletics за то, что мы находимся в конструктивном диалоге, и я надеюсь, что правильную дорогу выбрали и идем по ней очень уверенно. Верю, что в самое ближайшее время российская легкая атлетика будет полностью восстановлена, и мы будем еще больше гордиться успехами на международной арене и, самое главное, - национальной системой подготовки и кадров, и спортсменов, и тренеров", - отметил Матыцин.

После завершения церемонии открытия у министра спорта РФ запланирована рабочая встреча с членами национальной команды по легкой атлетике и тренерским штабом сборной.

Первые награды турнира будут разыграны в среду в беге на 5 000 метров у мужчин и женщин. Соревнования продлятся до 27 июня, всего в рамках чемпионата России будет разыграно 42 комплекта наград. Чемпионат России станет заключительным этапом отбора на Олимпиаду в Токио, где смогут выступить не более 10 отечественных легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Тренерский штаб сборной рассчитывает 28 июня огласить фамилии олимпийцев.

В соревнованиях планируют принять участие действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и серебряные призеры чемпионата мира - 2019 прыгун в высоту Михаил Акименко и барьерист Сергей Шубенков, который днем ранее был признан невиновным в деле о нарушении антидопинговых правил. Также в Чебоксарах выступит лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк, завоевавший на последнем чемпионате мира бронзовую награду.

Бороться за медали чемпионата страны будут вице-чемпион Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов, серебряный призер Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, чемпион Европы многоборец Илья Шкуренев, вице-чемпион мира 2017 года в метании молота Валерий Пронкин, чемпионка Европы среди молодежи в метании молота Софья Палкина, многократная чемпионка страны в спринте Кристина Макаренко, чемпионка Европы среди молодежи в беге на 400 метров Полина Миллер и многие другие.