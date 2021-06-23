Роберто Карлос назвал самых талантливых российских футболистов

ТАСС, 23 июня. Бывший бразильский футболист Роберто Карлос назвал самых талантливых российских игроков, с которыми он пересекался в России. Комментарий Роберто Карлоса приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Таких игроков было немало: [Федор] Смолов, [Артем] Дзюба, [Владимир] Габулов, [Игорь] Акинфеев. Много других ребят из "Локомотива", "Спартака", "Зенита". Они были не только моими коллегами по команде, но и друзьями, поэтому я многих помню. К тому же я называю игроков, с которыми так или иначе поддерживаю отношения посредством соцсетей", - сказал бразилец.

Роберто Карлосу 48 лет, с 2011 по 2012 год он был игроком, а до июня 2013 года - ассистентом главного тренера махачкалинского "Анжи". Ранее защитник выступал за итальянский "Интер", испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче". В составе "Реала" он четырежды становился чемпионом Испании, по три раза - победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка Испании. В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 году.