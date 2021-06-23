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Фигурное катание

Алина Загитова дала советы молодым спортсменам

Спортсменка призвала не останавливаться на достигнутом и прислушиваться к тренерам
Алина Загитова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посоветовала молодым спортсменам не останавливаться, всегда идти вперед и слушаться тренеров. Об этом фигуристка рассказала в прямом эфире в Instagram Олимпийского комитета России.

"Могу сказать, что это сложный путь, но надо его пройти, - сказала Загитова. - [Важно], чтобы были люди, которые тебе помогают, дают правильный совет. И не останавливаться на достигнутом. Этери Георгиевна [Тутберидзе] говорит: "Когда ты поднялся на пьедестал, почувствовал атмосферу, что есть медали, то потом обязательно спускаешься и идешь опять [работать]. Необходимо не останавливаться, всегда нужно идти вперед и слушаться тренеров".

Загитовой 19 лет, она является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в личном первенстве и серебряную в командном. В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке карьеры.

Теги
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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