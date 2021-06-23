Матыцин заявил, что всегда верил в невиновность легкоатлета Шубенкова

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что всегда верил в невиновность чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, которого подозревали в нарушении антидопинговых правил. Об этом он рассказал журналистам в среду на церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.

"Я всегда верил в Сергея Шубенкова, мы максимально оказывали и продолжаем оказывать ему содействие и поддержку на пути к справедливости, - сказал Матыцин. - Первый важный шаг сделан, он официально признан невиновным. Какой шаг сделает Всемирное антидопинговое агентство, решать ему. Но надеюсь, что там тоже понимают значение такого спортсмена, как Сергей Шубенков, для мировой легкой атлетики".

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

Матыцин также считает, что для мирового спорта очень важно участие такого спортсмена, как Шубенков, в Олимпиаде в Токио. "Тем более Олимпийские игры ожидаются непростыми. Мне кажется, сейчас время продемонстрировать общую ответственность за развитие мирового спорта и его героев, одним из которых как раз и является Сергей Шубенков. Он свою позицию неоднократно доказывал, активно борется против допинга в спорте. Эти факторы также должны быть учтены", - подчеркнул министр спорта РФ.

"Будем верить, осталось совсем немного времени до определения десятки российских легкоатлетов, которые будут выступать на Олимпийских играх. Очень хочу и верю, что Сергей будет в этой десятке", - подытожил Матыцин.

Для участия в Олимпийских играх Шубенкову необходимо получить от международной федерации нейтральный статус. Тренерский штаб сборной России должен назвать фамилии легкоатлетов-олимпийцев 28 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.