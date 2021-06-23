Обладатель Кубка Стэнли Гуннарссон объявил о завершении карьеры

ТАСС, 23 июня. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Карл Гуннарссон объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гуннарссон провел в НХЛ 629 матчей, в которых набрал 138 (30 шайб + 108 результативных передач) очков.

"Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, друзей, тренеров и товарищей по команде за проведенное время, - сказал хоккеист. - Не знаю, что ждет меня в будущем, но могу сказать одно: я всегда буду любить хоккей за непередаваемые эмоции".

В прошедшем сезоне шведский защитник принял участие в 12 играх регулярного чемпионата, в которых сделал две голевые передачи.

Гуннарссон провел семь сезонов в составе "Сент-Луиса", с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли. Также в НХЛ швед выступал за "Торонто". В составе сборной Швеции хоккеист дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2009, 2010) и выигрывал серебро мирового первенства (2011).