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КХЛ

Лучший бомбардир плей-офф КХЛ Окулов продлил контракт с ЦСКА

Соглашение рассчитано на два сезона
Константин Окулов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Константин Окулов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Российский нападающий Константин Окулов подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано на два сезона.

В прошедшем сезоне Окулов вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, где ЦСКА уступил в серии со счетом 2-4 омскому "Авангарду". Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ, набрав в 23 матчах 20 (6 голов + 14 передач) очков.

Окулову 26 лет, он представляет армейцев с сезона-2017/18, стал с командой обладателем Кубка Гагарина (2019). До ЦСКА нападающий выступал за новосибирскую "Сибирь". Форвард вошел в состав сборной России на чемпионат мира 2021 года, но получил травму в первом матче и пропустил оставшиеся игры турнира.

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