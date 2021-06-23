Шубенков заявил, что после признания невиновности все нервные переживания остались позади

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков после вынесения судебного решения о его невиновности в нарушении антидопинговых правил перестал нервничать и теперь думает о том, как добиться высоких результатов и отобраться на Олимпиаду в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещенного вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.