Шубенков заявил, что после признания невиновности все нервные переживания остались позади

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков после вынесения судебного решения о его невиновности в нарушении антидопинговых правил перестал нервничать и теперь думает о том, как добиться высоких результатов и отобраться на Олимпиаду в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.
Во вторник дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещенного вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.
"Я сегодня хорошо пробежал, форма неплохая у меня сейчас. Лучше, чем на недавнем старте в Брянске, да и в Сочи тоже. Болячки все залечил, нервяки все закончились. Можно сейчас соревноваться, показывать результаты, продолжать отбираться на наш нелегкий тернистый путь в Токио", - сказал Шубенков.
"Комментарии по решению о моей невиновности я буду делать после финала. Но самое главное для меня, повторюсь, что все нервяки закончились", - добавил собеседник ТАСС.
Для участия в Олимпийских играх Шубенкову, имеющему выполненный олимпийский норматив, необходимо получить от международной федерации нейтральный статус, который у него в настоящее время отсутствует. Тренерский штаб сборной России должен назвать фамилии легкоатлетов-олимпийцев 28 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.