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Бокс

Умер соперник Мухаммеда Али по бою за чемпионский титул Брайан Лондон

Профессиональная карьера боксера продлилась 15 лет
Брайан Лондон и Мухаммед Али, 1966 год AP Photo
Описание
Брайан Лондон и Мухаммед Али, 1966 год
© AP Photo

ТАСС, 23 июня. Британский боксер Брайан Лондон скончался в среду в возрасте 87 лет. Об этом сообщает портал Boxing News.

Профессиональная карьера боксера продлилась 15 лет (1955-1970), за это время он провел два поединка за титул чемпиона мира в тяжелом весе, второй из которых - против американца Мухаммеда Али. В августе 1966 года Али нокаутировал британца в Лондоне в третьем раунде и выиграл свой 25-й бой кряду, защитив титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Атлетической комиссии Нью-Йорка и The Ring.

Всего на счету Лондона 37 побед (26 нокаутом), 20 поражений и одна ничья.

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