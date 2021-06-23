Гончаров проведет бой против Баррозу на турнире ACA в Сочи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боец Евгений Гончаров проведет бой против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсимара Баррозу 16 июля на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщил президент организации Алексей Яценко.

"Евгений Гончаров возвращается в ACA, подписав новый контракт. Соперником россиянина станет бывший боец PFL и UFC, боец из Бразилии который идет на серии из шести побед - Франсимар Баррозу. Боем против Гончарова он дебютирует в нашей организации", - сообщил Яценко.

В активе Гончарова 16 побед при трех поражениях. 41-летний Баррозу не проигрывал последние три года и имеет в своем активе 25 побед, 7 поражений, 1 ничью.

Поединок пройдет на турнире ACA 126 в Сочи в ледовом дворце "Большой" 16 июля.