Трефилов не считает Черчесова виновником провала сборной России по футболу на Евро

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не стоит считать главным виновником неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер женской сборной страны по гандболу Евгений Трефилов, который в 2016 году привел команду к победе на Олимпиаде.

"Я сам еще не отошел от этого поражения. В половину первого я досмотрел игру и не выдержал: пошел есть - отрезал шматок колбасы и заедал этот футбол", - сказал Трефилов.

"Сейчас поперли на Черчесова, - добавил он. - А что он может сделать? У него под рукой такой набор футболистов. Ему что, самому надо было выбежать на поле? Это не только его вина, это результат общих ошибок".

Специалист считает, что основная проблема российского футбола кроется в системе подготовки игроков.

"Сегодня обсуждали зарплату [Романа] Зобнина. А что ж вы раньше не обсуждали? Причем каждого. Я не верю, что у нас нет людей. Посмотрите, сколько у нас в футболе детско-спортивных школ. Значит, недорабатывают. Как мы недорабатываем в гандболе: школы в 90-е развалились, а нового ничего не пришло. Жестче надо подходить к сдаче нормативов, к качеству подготовки детей", - заявил Трефилов, отметив, что люди должны отвечать за свою работу и за невыполненные обещания.