Сборная Польши проиграла шведам и не вышла в плей-офф Евро

Дублем в составе победителей отметился Эмиль Форсберг (2-я, 59-я минуты), еще один гол забил Виктор Классон (90+3), у поляков отличился Роберт Левандовский (61, 84). Форсберг и Левандовский забили по три гола на турнире и делят первое место в списке бомбардиров с португальцем Криштиану Роналду, чехом Патриком Шиком и нидерландцем Джорджиньо Вейналдумом. Шведы одержали 10 побед в последних 12 матчах против поляков. В последний раз сборная Польши обыгрывала команду Швеции в августе 1991 года (2:0).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира с первого места в квартете Е. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Форсберг поразил ворота Войцеха Щенсного на 81-й секунде. Быстрее на Евро забивал только Дмитрий Кириченко (67-я секунда) в 2004 году, тогда сборная России обыграла греков со счетом 2:1. Ранее второе место занимал датчанин Юссуф Поульсен, поразивший 17 июня ворота сборной Бельгии на 99-й секунде.

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посещать не более 34 067 зрителей. Встреча между сборными Швеции и Польши должна была пройти в Дублине, но была перенесена в Петербург из-за эпидемиологической ситуации.

Турнирное положение

Шведы являются бронзовыми призерами домашнего Евро 1992 года. Сборная Польши в четвертый раз выступает на чемпионате Европы, лучшим результатом поляков является выход в четвертьфинал прошлого турнира.

По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Второе место заняли испанцы (5), третье - словаки (3), поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко.

В 1/8 финала шведы 29 июня в Глазго сыграют с командой, занявшей третье место в группе B, C или D. Испанцы днем ранее встретятся в Копенгагене с хорватами. Словаки с 3 очками в активе потеряли шансы на выход из группы, так как в рейтинге команд, ставших третьими, уступили украинцам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.