Сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

На 12-й минуте голкипер словаков Мартин Дубравка отразил пенальти в исполнении Альваро Мораты - испанцы не реализовали пятый кряду одиннадцатиметровый удар. На 30-й минуте Дубравка после отскока от перекладины забросил мяч в собственные ворота, на 71-й минуте автоголом отметился полузащитник словаков Юрай Куцка. В составе сборной Испании отличились Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56) и Ферран Торрес (67).

ТАСС, 23 июня. Сборная Испании обыграла со счетом 5:0 команду Словакии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.

По итогам трех туров испанцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе Е. Словаки с 3 очками в активе потеряли шансы на выход из группы, так как в рейтинге команд, ставших третьими, уступили украинцам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первое место в квартете заняла шведская команда, которая в параллельном матче обыграла поляков со счетом 3:2, в активе скандинавской команды 7 очков, команда Польши с одним очков в активе стала последней.

Испанцы в 1/8 финала встретятся с командой Хорватии 28 июня в Копенгагене, шведы днем позднее в Глазго сыграют с командой, которая займет третье место в квартете В, С или D.

Сборная Испании является трехкратным победителем Евро (1964, 2008, 2012). Словаки второй раз принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года они дошли до 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.