Классон: матч Евро между командами Швеции и Польши напоминал американские горки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Встреча чемпионата Европы по футболу между командами Швеции и Польши напоминала американские горки. Такое мнение высказал автор победного гола шведов Виктор Классон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Польши проиграла шведам и не вышла в плей-офф Евро

Встреча группы Е Швеция - Польша прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2. Победный мяч на четвертой компенсированной к матчу минуте забил полузащитник "Краснодара" Классон.

"Это были американские горки. Было очень приятно. Важно, что мы забили победный мяч. Мы были сильны в матче", - сказал Классон.

Шведы являются бронзовыми призерами домашнего Евро 1992 года. По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Второе место заняли испанцы (5), третье - словаки (3), поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко.

В 1/8 финала сборная Швеции 29 июня в Глазго сыграет с украинцами или финнами.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.