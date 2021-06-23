Андерссон: шведские футболисты использовали свои шансы и заслужили победу над поляками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швеции реализовали свои моменты и заслужили победу над командой Польши в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер шведов Янне Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Польши проиграла шведам и не вышла в плей-офф Евро

Встреча группы Е прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Швеции.

"Это фантастическое чувство, - сказал Андерссон. - Мы создавали моменты на протяжении всего матча и заслужили победу. Игроки проявили характер и заслуживают похвалы".

Вратарь шведской команды Робин Ольсен отметил, что недоволен тем, что поляки смогли сравнять счет. "Проигрывать никому не нравится. Плохо, что мы позволили полякам сравнять счет. Нам пришлось понервничать, но в конечном итоге мы забили третий гол и одержали победу".

Сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. В 1/8 финала подопечные Андерссона 29 июня в Глазго сыграют с украинцами или финнами.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.