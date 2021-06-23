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Евро-2020

Андерссон: шведские футболисты использовали свои шансы и заслужили победу над поляками

Встреча группы Е прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон EPA-EFE/Anton Vaganov
Описание
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон
© EPA-EFE/Anton Vaganov

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швеции реализовали свои моменты и заслужили победу над командой Польши в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер шведов Янне Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча группы Е прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Швеции.

"Это фантастическое чувство, - сказал Андерссон. - Мы создавали моменты на протяжении всего матча и заслужили победу. Игроки проявили характер и заслуживают похвалы".

Вратарь шведской команды Робин Ольсен отметил, что недоволен тем, что поляки смогли сравнять счет. "Проигрывать никому не нравится. Плохо, что мы позволили полякам сравнять счет. Нам пришлось понервничать, но в конечном итоге мы забили третий гол и одержали победу".

Сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. В 1/8 финала подопечные Андерссона 29 июня в Глазго сыграют с украинцами или финнами.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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