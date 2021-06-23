Левандовский: польских футболистов подвела реализация моментов на чемпионате Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Польши не смогли реализовать большое количество голевых моментов на чемпионате Европы. Такое мнение после матча с командой Швеции высказал капитан поляков Роберт Левандовский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Польши набрала одно очко и заняла последнее, четвертое место в группе E. Поляки сыграли вничью с испанцами (1:1), а также проиграли словакам (1:2) и шведам (2:3).

"Нам не повезло на этом турнире. У нас было большое количество моментов, которые мы не смогли реализовать, - сказал Левандовский. - Мы очень разочарованы, но выложились на Евро на все сто процентов. Мне кажется, что сборная Польши заслуживала выйти из группы".

Левандовский принял участие в трех играх Евро и забил три гола. На данный момент поляк делит первое место в списке бомбардиров турнира с португальцем Криштиану Роналду, чехом Патриком Шиком, нидерландцем Джорджиньо Вейналдумом и шведом Эмилем Форсбергом.

Турнир завершится 11 июля.