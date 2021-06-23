Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи

ТАСС, 23 июня. Нападающий Криштиану Роналду забил 109-й мяч за сборную Португалии. Он сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции.

На данный момент счет в матче равный - 2:2. Португальский форвард дважды в матче реализовал пенальти - на 31-й и 60-й минутах. Он с пятью голами занимает первое место в гонке бомбардиров текущего турнира.

Теперь Роналду вместе с иранцем Али Даеи лидирует в списке бомбардиров в матчах национальных сборных. Капитану сборной Португалии для этого потребовалось 178 игр, Даеи - 149. Роналду также является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (14).

Текущий Евро стал пятым в карьере португальца. Впервые нападающий принял участие в турнире в 2004 году и отметился дебютным голом в матче открытия чемпионата, в котором португальцы потерпели поражение от команды Греции (1:2). Сборная Португалии тогда дошла до финала, но в решающем матче снова проиграла грекам (0:1). В 2016 году португальская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Франции в дополнительное время (1:0), Роналду на турнире отметился тремя голами. На турнире 2004 года португалец забил два гола, в 2008-м - один, в 2012-м - три, тогда он разделил первое место в списке бомбардиров с пятью футболистами, в том числе с россиянином Аланом Дзагоевым.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". С 2018 года футболист выступает за итальянский "Ювентус".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.