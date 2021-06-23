Луис Энрике: сборной Испании по футболу нужно улучшать свою игру

В среду испанцы в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы разгромили команду Словакии со счетом 5:0 и обеспечили себе место в 1/8 финала турнира, где сыграют с командой Хорватии.

"У нас не все получалось, но я доволен. Мы доставили удовольствие фанатам, а игроки счастливы из-за того, что сделали. Атмосфера была отличной, теперь мы не можем дождаться следующего матча", - сказал Энрике.

"Я предупреждал всех, что когда пробка вынимается из бутылки - шампанское вытекает, это сегодня и произошло. Но нам, разумеется, есть что улучшить", - добавил он.

По итогам трех туров испанцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе Е. Испанцы в 1/8 финала встретятся с командой Хорватии 28 июня в Копенгагене, победитель матча сыграет в четвертьфинале 2 июля в Санкт-Петербурге. Первое место в группе заняли шведы (7 очков), третье - словаки (3), четвертое поляки (1).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.