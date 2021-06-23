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Евро-2020

Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

В среду состоялись заключительные матчи группового этапа турнира
© EPA-EFE/Zsolt Szigetvary

ТАСС, 24 июня. Стал известен состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу. В среду состоялись заключительные матчи группового этапа турнира.

В 1/8 финала пройдут матчи:

  • Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам),
  • Италия - Австрия (26 июня, Лондон),
  • Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт),
  • Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья),
  • Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген),
  • Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест),
  • Англия - Германия (29 июня, Лондон),
  • Швеция - Украина (29 июня, Глазго).

Сборная Украины в случае выхода в 1/4 финала сыграет в Риме 3 июля с победителем матча Англия - Германия.

В Санкт-Петербурге прошло шесть матчей группового этапа. Также в городе запланирована четвертьфинальная встреча, в которой встретятся победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А
КомандаИВНПМО
1Италия33007-09
2Уэльс31113-24
3Швейцария31114-54
4Турция30031-80
Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия33007-19
2Дания31025-43
3Финляндия31021-33
4Россия31022-73
Чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМО
1Нидерланды33008-29
2Австрия32014-36
3Украина31024-53
4Северная Македония30032-80
Чемпионат Европы по футболу. Группа D
КомандаИВНПМО
1Англия32102-07
2Хорватия31114-34
3Чехия31113-24
4Шотландия30121-51
Чемпионат Европы по футболу. Группа E
КомандаИВНПМО
1Швеция32104-27
2Испания31206-15
3Словакия31022-73
4Польша30124-61
Чемпионат Европы по футболу. Группа F
КомандаИВНПМО
1Франция31204-35
2Германия31116-54
3Португалия31117-64
4Венгрия30213-62

 

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