Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 24 июня. Стал известен состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу. В среду состоялись заключительные матчи группового этапа турнира.
В 1/8 финала пройдут матчи:
- Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам),
- Италия - Австрия (26 июня, Лондон),
- Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт),
- Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья),
- Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген),
- Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест),
- Англия - Германия (29 июня, Лондон),
- Швеция - Украина (29 июня, Глазго).
Сборная Украины в случае выхода в 1/4 финала сыграет в Риме 3 июля с победителем матча Англия - Германия.
В Санкт-Петербурге прошло шесть матчей группового этапа. Также в городе запланирована четвертьфинальная встреча, в которой встретятся победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания.
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|3
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|4
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|2
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6-1
|5
|3
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|4
|Польша
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|2
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|3
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|4
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2