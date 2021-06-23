Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 24 июня. Стал известен состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу. В среду состоялись заключительные матчи группового этапа турнира.

В 1/8 финала пройдут матчи:

Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам),

Италия - Австрия (26 июня, Лондон),

Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт),

Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья),

Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген),

Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест),

Англия - Германия (29 июня, Лондон),

Швеция - Украина (29 июня, Глазго).

Сборная Украины в случае выхода в 1/4 финала сыграет в Риме 3 июля с победителем матча Англия - Германия.

В Санкт-Петербурге прошло шесть матчей группового этапа. Также в городе запланирована четвертьфинальная встреча, в которой встретятся победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.