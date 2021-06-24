Сотни фанатов пришли в петербургскую фан-зону Евро, несмотря на аномальную жару

Для просмотра матча между сборными Словакии и Испании зрители расположились справа от экрана под зонтиками вблизи зоны с напитками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Футбольная деревня на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге встретила болельщиков, пришедших увидеть матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Словакии и Испании (0:5). Несмотря на то что последнюю неделю в городе фиксируются рекордно высокие температуры, несколько сотен фанатов посетили главную футбольную площадку города. Они наблюдали за матчем, сидя на разгоряченном асфальте. Аномальная для города жара в 30 градусов и выше держится в Санкт-Петербурге с 19 июня, за последние пять дней было отмечено пять температурных рекордов. Абсолютный температурный максимум июня зафиксирован в среду - 34,7 градуса тепла.

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"Сегодня фанатов относительно немного, поэтому мы не будем ограничивать вход в зону, поскольку превышений по численности болельщиков на площадке, скорее всего, не будет. Я думаю, что это связано с тем, что у нас в городе сегодня параллельно идет другой матч и много зрителей пойдет туда, а также сегодня в Петербурге очень жарко. Тем не менее мы как обычно строго проверяем температуру, следим за ношением масок и соблюдением прочих мер", - рассказала ТАСС волонтер на входе в Футбольную деревню. За 30 минут до начала трансляции матча несколько сотен фанатов собрались в центре фан-зоны около большого экрана. Небольшая часть из них следила за соревнованиями по мини-футболу, которые развернулись на одной из площадок деревни - там проходил матч между командами матерей, дети которых занимаются в футбольных секциях Санкт-Петербурга. Для просмотра матча между словаками и испанцами зрители расположились справа от экрана под зонтиками вблизи зоны с напитками, чтобы скрыться от солнца. Затем, когда солнце ушло за дома и постройки в Футбольной деревне, большая часть фанатов переместилась на горячий асфальт прямо перед экраном.

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Из-за сильной жары и ясной погоды даже под вечер многие болельщики предпочли смотреть игру в барах или на террасах ресторанов с помощью смартфонов. "Мы с друзьями сегодня с планшета решили посмотреть футбол. До этого в фан-зону ходили, но сегодня очень жарко, и в помещении с кондиционером все-таки лучше", - рассказал ТАСС петербуржец Анатолий около одного из ресторанов рядом с фан-зоной. Матч в Петербурге Параллельно с показом в Футбольной деревне игры между сборными Испании и Словакии на "Газпром-Арене" проходил матч между командами Швеции и Польши (3:2). У стадиона на Крестовском острове из-за жары болельщики решили не устраивать большое количество перформансов, а стремились попасть в чашу арены, чтобы скрыться от палящего солнца. "У вас очень жарко, хотя о Петербурге говорят, что тут постоянно дожди. Очень ждем дождя", - рассказал один из болельщиков сборной Польши Бартош, который стоял в очереди перед входом. На торговых точках на стадионе особо активно зрители скупали воду. Масочный режим, несмотря на духоту, пришлось соблюдать всем без исключения - стюарды и волонтеры строго за этим следили.