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Евро-2020

Бензема заявил, что будет наслаждаться забитыми голами на Евро

Французский нападающий дважды отличился в матче против сборной Португалии
Карим Бензема EPA-EFE/Alex Pantling
Описание
Карим Бензема
© EPA-EFE/Alex Pantling

ТАСС, 24 июня. Французский нападающий Карим Бензема будет наслаждаться забитыми мячами в матче группового этапа чемпионата Европы против португальцев. Комментарий Бензема приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду французы со счетом 2:2 сыграли вничью с португальцами в заключительном туре группового этапа. Бензема в матче забил два мяча: один - с пенальти в компенсированное к первому тайму время, второй - на 47-й минуте.

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"Я никогда не сомневался в себе, но знал, что ждет от меня страна. Мне удалось забить, я буду наслаждаться этим со всеми", - сказал Бензема.

Бензема был вызван в национальную сборную впервые за шесть лет, он не забивал за французов с октября 2015 года. Нападающий стал третьим французским игроком после Тьерри Анри и Зинедина Зидана, который отмечался дублем в матчах Евро и чемпионата мира.

французы досрочно стали участниками плей-офф, по итогам трех матчей они выиграли группу F, набрав пять очков. В 1/8 финала сборная Франции сыграет со швейцарцами 28 июня в Бухаресте.

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