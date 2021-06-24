Бензема заявил, что будет наслаждаться забитыми голами на Евро

В среду французы со счетом 2:2 сыграли вничью с португальцами в заключительном туре группового этапа. Бензема в матче забил два мяча: один - с пенальти в компенсированное к первому тайму время, второй - на 47-й минуте.

"Я никогда не сомневался в себе, но знал, что ждет от меня страна. Мне удалось забить, я буду наслаждаться этим со всеми", - сказал Бензема.

Бензема был вызван в национальную сборную впервые за шесть лет, он не забивал за французов с октября 2015 года. Нападающий стал третьим французским игроком после Тьерри Анри и Зинедина Зидана, который отмечался дублем в матчах Евро и чемпионата мира.

французы досрочно стали участниками плей-офф, по итогам трех матчей они выиграли группу F, набрав пять очков. В 1/8 финала сборная Франции сыграет со швейцарцами 28 июня в Бухаресте.