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Футбол в России

Футболист Роши расторг контракт с "Ахматом"

Соглашение было расторгнуто с учетом пожелания игрока

ТАСС, 24 июня. Полузащитник Одисе Роши расторг контракт с российским футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Соглашение было расторгнуто по согласию сторон с учетом пожелания игрока", - говорится в сообщении на странице клуба в "Твиттере".

Весеннюю часть сезона-2020/21 албанец провел в аренде в венгерском "Диошдьёре", за который провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Роши 30 лет, он выступал за "Ахмат" с 2016 года. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 88 матчах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

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