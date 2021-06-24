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Евро-2020

Погба: сборной Франции в плей-офф Евро надо прибавлять

Французские футболисты сыграют в 1/8 финала турнира с командой Швейцарии

ТАСС, 24 июня. Футболисты сборной Франции должны будут прибавить в плей-офф чемпионата Европы. Об этом заявил полузащитник команды Поль Погба, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Франции сыграла вничью со сборной Португалии (2:2) в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

"Мы довольны результатом, а самое главное для нас - финишировать на вершине таблицы. Нам это удалось даже в настолько тяжелой группе. Но мы знаем, что нам надо прибавлять в плей-офф", - сказал Погба.

В 1/8 финала сборная Франции 28 июня сыграет в Бухаресте с командой Швейцарии.

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