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Евро-2020

Тренер португальцев не считает проблемой недостаток отдыха перед матчем Евро с бельгийцами

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы между командами пройдет 27 июня
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш EPA-EFE/Laszlo Balogh
Описание
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш
© EPA-EFE/Laszlo Balogh

ТАСС, 24 июня. Футболисты сборной Португалии не испытают проблем из-за двух дней отдыха перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы с бельгийцами. Об этом заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой Франции (2:2) в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы. В воскресенье португальцы стартуют в плей-офф матчем против бельгийцев, встреча пройдет в Севилье.

"Это не является проблемой. Отдых очень важен, мы должны восстановиться, так как бельгийцы будут свежее. Мы не можем использовать это как оправдание. Посмотрим, будут ли какие-то изменения у сборной Бельгии, проанализируем их команду и подготовимся к единственной цели - пройти дальше", - заявил Сантуш.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. В финале розыгрыша 2016 года португальцы обыграли хозяев турнира французов (1:0). Лучшим результатов бельгийцев на Евро являются серебряные награды турнира 1980 года.

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