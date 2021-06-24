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Евро-2020

Невеш: французы не создали опасных моментов у ворот сборной Португалии в матче Евро

Встреча между командами завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 24 июня. Сборная Франция не сумела создать опасных моментов у ворот португальцев в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой Франции (2:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Оба гола португальцев с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду.

"Мы действующие чемпионы Европы и знаем, что могли бы сыграть лучше. Снова хотелось бы поблагодарить болельщиков, в Венгрии была потрясающая атмосфера. Самое главное, что мы вышли в плей-офф, прошли через сложный период, но правильно на него отреагировали. Франция не доминировала в матче, мы полностью контролировали игру, у них не было ни одного реально опасного момента", - сказал Невеш.

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет 27 июня в Севилье с бельгийцами. Французы 28 июня в Бухаресте встретятся со швейцарцами.

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