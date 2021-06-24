Капитан клуба НХЛ "Бостон" Бержерон награжден призом Марка Мессье

ТАСС, 24 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Патрис Бержерон получил приз Марка Мессье, вручаемый за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Бержерону 35 лет, он выступает за "Бостон" с сезона-2003/04 и впервые получил эту награду. В регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 1 143 игры, набрав 917 очков (375 шайб + 542 передачи). Нападающий два раза принимал участие в Матче звезд НХЛ, в 2011 году он в составе "Бостона" выиграл Кубок Стэнли.