Капитан клуба НХЛ "Бостон" Бержерон награжден призом Марка Мессье

ТАСС, 24 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Патрис Бержерон получил приз Марка Мессье, вручаемый за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Бержерону 35 лет, он выступает за "Бостон" с сезона-2003/04 и впервые получил эту награду. В регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 1 143 игры, набрав 917 очков (375 шайб + 542 передачи). Нападающий два раза принимал участие в Матче звезд НХЛ, в 2011 году он в составе "Бостона" выиграл Кубок Стэнли.
Role Model. Mentor. Captain.— Boston Bruins (@NHLBruins) June 23, 2021
Congratulations to Patrice Bergeron – winner of the 2021 Mark Messier Leadership Award.
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Также Бержерон четыре раза признавался лучшим форвардом оборонительного плана (2012, 2014, 2015, 2017) и один раз стал лауреатом приза "Кинг Клэнси трофи" (2013), вручаемого игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
Приз Марка Мессье вручается с сезона-2006/07, в прошлом сезоне его получил защитник Марк Джиордано, выступающий за "Калгари". Россияне ни разу не становились лауреатами премии.