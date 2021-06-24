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Капитан клуба НХЛ "Бостон" Бержерон награжден призом Марка Мессье

Награда вручается за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами
Патрис Бержерон AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Патрис Бержерон
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 24 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Патрис Бержерон получил приз Марка Мессье, вручаемый за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Бержерону 35 лет, он выступает за "Бостон" с сезона-2003/04 и впервые получил эту награду. В регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 1 143 игры, набрав 917 очков (375 шайб + 542 передачи). Нападающий два раза принимал участие в Матче звезд НХЛ, в 2011 году он в составе "Бостона" выиграл Кубок Стэнли.

Также Бержерон четыре раза признавался лучшим форвардом оборонительного плана (2012, 2014, 2015, 2017) и один раз стал лауреатом приза "Кинг Клэнси трофи" (2013), вручаемого игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Приз Марка Мессье вручается с сезона-2006/07, в прошлом сезоне его получил защитник Марк Джиордано, выступающий за "Калгари". Россияне ни разу не становились лауреатами премии.

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