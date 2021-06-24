Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 24 июня. Сборная Бразилии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

В составе колумбийцев отличился Луиш Диас (10-я минута). У бразильцев голы на счету Роберто Фирмино (78) и Каземиро (90+10).

Сборная Бразилии набрала девять очков в трех матчах и лидирует в таблице группы В, ранее команда обеспечила себе выход в плей-офф. Колумбийцы идут на второй строчке с четырьмя очками, далее располагаются команды Перу (четыре очка), Эквадора (2) и Венесуэлы (2). Следующий матч бразильцы проведут 28 июня против эквадорцев.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.