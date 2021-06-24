"Айлендерс" сравняли счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Тампой"

ТАСС, 24 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Тампу" в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). У "Айлендерс" шайбы забросили Джодран Эберле (35), Скотт Мэйфилд (52), Энтони Бовилье (62). В составе "Тампы" отличились Брэйден Пойнт (17) и Энтони Сирелли (33).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сыграл только 46 секунд. В начале первого периода Мэйфилд толкнул россиянина в спину, нападающий упал на лед, но сумел подняться и продолжить игру. Позднее Кучеров попытался применить силовой прием к игроку "Айлендерс" Мэтью Барзалу, однако врезался в борт, после чего покинул площадку и направился в раздевалку. В 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф россиянин набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи), он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона.