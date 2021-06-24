"Айлендерс" сравняли счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Тампой"

ТАСС, 24 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Тампу" в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Айлендерс" шайбы забросили Джодран Эберле (35), Скотт Мэйфилд (52), Энтони Бовилье (62). В составе "Тампы" отличились Брэйден Пойнт (17) и Энтони Сирелли (33).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сыграл только 46 секунд. В начале первого периода Мэйфилд толкнул россиянина в спину, нападающий упал на лед, но сумел подняться и продолжить игру. Позднее Кучеров попытался применить силовой прием к игроку "Айлендерс" Мэтью Барзалу, однако врезался в борт, после чего покинул площадку и направился в раздевалку. В 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф россиянин набрал 27 очков (5 голов + 22 передачи), он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона.
Защитник "Тампы" Михаил Сергачев не отметился результативными действиями, вратарь команды Андрей Василевский отразил 25 бросков. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов сделал 22 сейва.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч состоится в ночь на 26 июня в Тампе. В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль", который ведет в серии со счетом 3-2.