Дронова станет единственной россиянкой, которая выступит на Играх в велогонках на шоссе

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Действующая чемпионка России Тамара Дронова станет единственной представительницей страны в женских велогонках на шоссе на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Россиянки по итогам олимпийского отбора по велоспорту на шоссе завоевали одну лицензию - в групповой гонке.

"Было принято решение отправить в Токио Тамару Дронову", - сказал Абрамян.

На чемпионате России в Пензе 27-летняя Дронова выиграла золото в гонке с раздельным стартом и бронзу - в групповой гонке.

Как сообщал ранее ТАСС, у мужчин на Олимпиаде в Японии выступят Ильнур Закарин, Александр Власов и Павел Сиваков. В групповой гонке у мужчин у россиян три квоты, в "разделке" - одна.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.