Главу Европейской федерации тяжелой атлетики обвинили в сокрытии допинговых нарушений

ТАСС, 24 июня. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасана Аккуса в сокрытии допинговых нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ITA.

В четверг ITA опубликовало итоговый отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Обвинения также были выдвинуты в адрес бывшего президента IWF Тамаша Аяна, вице-президента IWF и президента Румынской федерации тяжелой атлетики Нику Влада.

Аккус был избран президентом EWF в апреле на конгрессе организации в Москве.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в IWF, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

17 июня IWF на год приостановила деятельность Румынской федерации тяжелой атлетики за нарушения антидопинговых правил.