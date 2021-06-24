Определен окончательный состав российской команды по велогонкам на треке на Игры в Токио

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велогонкам на треке определил окончательный состав команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Ковпанец.

Российские спортсмены завоевали право выступить в мужском и женском командном спринте, в личном спринте у мужчин и женщин (по два спортсмена), в мужском и женском кейрине (по два), в женском мэдисоне и омниуме (по одной спортсменке). Ковпанец в начале июня сообщил ТАСС, что чемпионы мира Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев уже гарантировали себе право выступить в Токио.

"В окончательный состав сборной России по велоспорту на треке вошли Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Иван Гладышев, запасной - Александр Дубченко; Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, запасная - Наталья Антонова; Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская, запасная - Диана Климова", - сказал главный тренер.

Олимпийские соревнования по велотреку пройдут с 2 по 8 августа.