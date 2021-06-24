Двадцать российских штангистов обвинены в нарушении антидопинговых правил на основе LIMS

ТАСС, 24 июня. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выдвинуло обвинения 20 российским тяжелоатлетам в нарушении антидопинговых правил на основании данных московской лаборатории (LIMS). Об этом говорится в отчете о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), опубликованном ITA.

В отчете представлены результаты расследований с 2009 по 2019 год. Дисквалификации получили 12 российских штангистов: двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) - на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) - на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба - 105 кг) - на шесть и восемь лет соответственно.

В отношении восьми российских спортсменов еще ведутся разбирательства: двукратного чемпиона Европы Андрея Деманова (94 и 105 кг), Рината Киреева (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Феликса Халибекова (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы Оксаны Сливенко (69 кг).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в апреле 2020 года объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям. На основании LIMS были открыты 298 допинговых дел, под подозрение попали спортсмены, представляющие 27 видов спорта.