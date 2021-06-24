Агапитов назвал шокирующими обвинения в адрес главы Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов считает шокирующими обвинения Международного агентства допинг-тестирования (ITA), выдвинутые против главы EWF Хасана Аккуса, подозреваемого в причастности к сокрытию допинговых нарушений турецкими тяжелоатлетами. Об этом Агапитов, также занимающий пост президента Федерации тяжелой атлетики России, сообщил ТАСС.

В четверг ITA опубликовало итоговый отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Обвинения также были выдвинуты в адрес бывшего президента IWF Тамаша Аяна, вице-президента IWF и президента Румынской федерации тяжелой атлетики Нику Влада и бывшего главы Федерации тяжелой атлетики Турции Аккуса, который подозревается в сокрытии допинговых нарушений турецкими спортсменами в 2012 и 2013 годах.

"Все тяжелоатлетическое сообщество Европы глубоко обеспокоено этой новостью, - сказал Агапитов. - Но я бы не стал торопиться с выводами. Существует процедура проверки фактов и доказательств, а также порядок привлечения к ответственности при доказанности вины. Считаю необходимым дождаться завершения этих процедур, поскольку обвинения крайне серьезные и, скажу честно, шокирующие".

Аккус был избран президентом EWF в апреле на конгрессе организации в Москве. Агапитов тогда же занял пост первого вице-президента.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в IWF, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.