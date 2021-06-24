Российские фехтовальщики перед Олимпиадой проведут сбор в Хабаровске

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию проведет акклиматизационный сбор в Хабаровске перед Олимпиадой в Токио. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

"Состав делегации определен, - сказал Михайлов. - Перед поездкой в Токио наши спортсмены поедут в Хабаровск на акклиматизационный сбор, из Хабаровска полетят в Токио".

Михайлов заявил, что надеется на успешное выступление российской команды, однако отметил, что пандемия сказалась на функциональной готовности спортсменов. "99% спортсменов и тренеров переболели [COVID-19], - отметил глава федерации. - У некоторых до сих пор есть определенные проблемы со здоровьем. Некоторые не смогли отобраться [на Игры] по этой причине, как, например, Татьяна Гудкова в шпаге - у нее очень высокие тромбоциты после болезни".

"С другой стороны, мы отобрали оптимальный состав. Игры будут непростые, Олимпиада будет взаперти, зрителей не будет. Нашей группы поддержки "300 спартанцев", которую мы всегда посылали на соревнования, не будет. Состав нашей делегации будет усеченный, ограниченное количество аккредитаций", - добавил он.

Олимпийский турнир по фехтованию пройдет с 24 по 31 июля.