Поздняков назвал команду российских фехтовальщиков на Играх серьезной и стабильной

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Состав российской команды по фехтованию на Олимпиаду в Токио получился серьезным и стабильным. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В этом году есть за кого болеть - у нас серьезная и стабильная команда, особняком в ней стоят председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, чемпионка Игр Инна Дериглазова, - сказал Поздняков. - Хочу пожелать им удачи на Играх в Токио".

Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании. "Для меня фехтование - самые важный вид спорта, который открыл мне дорогу в олимпийское движение, - сказал глава ОКР. - Фехтование в нашей стране - один из ведущих видов спорта с точки зрения медального потенциала. Важно, что фехтовальщики на протяжении многих Олимпийских игр открывают программу Игр, и мы всегда ждем от них первых золотых медалей".

Олимпийский турнир по фехтованию в Токио состоится с 24 по 31 июля.