Тренер Глотов: дочь Позднякова в фехтовании тренируется на износ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. София Позднякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, работает на тренировках на износ. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов.

23-летняя Позднякова является двукратной чемпионкой мира и Европы. Ее муж, 22-летний Константин Лоханов является четырехкратным чемпионом мира среди юниоров, пятикратным чемпионом Европы среди юниоров, обладателем Кубка мира среди юниоров.

"София работает на износ, Константин все время себя бережет. Для больших свершений, как я понимаю. Вот дружно и посмотрим, на что способен этот парень", - сказал Глотов.

"Лоханов - талантливый, но немножко ленивый. Я организовываю тренировочный процесс так, чтобы заставить его тренироваться. Может, с детства по голове гладили, я познакомился с семьей, присутствовал на свадьбе Софии и Константина. Они оба заняли первое место в личных турнирах в нашей стране", - добавил он.

Позднякова и Лоханов выступят на Олимпийских играх в Токио. Олимпийский турнир по фехтованию состоится с 24 по 31 июля.