Сборная России по фехтованию рассчитывает на четыре золотые медали на Олимпиаде

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Фехтовальщики сборной России на Олимпиаде в Токио могут выиграть четыре золотые медали. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

На Играх 2016 года сборная России победила в командном зачете в фехтовании, выиграв четыре золотые, серебряную и две бронзовые награды.

"Если все сложится - потенциал у каждой команды есть - мы можем четыре [золотые награды], мы хотим и больше медалей. Сейчас 12 комплектов медалей на Играх, и когда объявляли об этом на конгрессе, это восприняли как должное, - сказал Мамедов. - Но пройдут годы, и люди поймут - то, что сделано, очень серьезно, и мы очень благодарны, что это произошло. Раз в четыре года по этой ротации два вида были второсортными".

Олимпийский турнир по фехтованию состоится с 24 по 31 июля.