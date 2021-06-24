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Футбол в России

Мевля покинет футбольный клуб "Сочи" летом

Словенский футболист завершил переговоры с сочинским клубом и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе
Миха Мевля Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Миха Мевля
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Словенский футболист "Сочи" Миха Мевля покинет клуб этим летом в связи с истечением контракта. Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал агент игрока Евгений Новиков.

"Все варианты, которые рассматривает Миха, - в Европе, Турции. В "Сочи" он точно не остается, переговоры закончены. Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью, думаю, в ближайшее время мы точно определимся. Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение", - сказал Новиков.

Мевле 31 год, он выступает в "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2020/21 Мевля сыграл 31 матч и забил три гола, а "Сочи" занял 5-е место и вышел в Лигу конференций сезона-2021/22. Ранее защитник выступал за румынское "Динамо" из Бухареста и российские клубы "Ростов" и "Зенит".

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