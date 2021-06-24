Бывший арбитр ФИФА считает, что бригада Карасева заслужила работу на играх плей-офф Евро

В среду Карасев работал главным арбитром матча третьего тура группового этапа между командами Германии и Венгрии (2:2), его помощниками были россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Ранее бригада обслужила матч турнира Италия - Швейцария (3:0). Также Карасев был резервным арбитром на матче Австрия - Северная Македония (3:1).

"Я говорил, что игра не будет легкой, так как сборные Германии и Венгрии претендовали на выход в плей-офф Евро, так и получилось, - сказал Николаев. - Поэтому судейская бригада Карасева ответственно и серьезно готовилась к игре, и ей удалось провести матч на очень высоком уровне, то есть и дисциплинарные санкции были вынесены правильно, и видно было уважение со стороны футболистов ко всем решениям арбитра. По итогам двух встреч можно сказать, что бригада Карасева достойна представлять нашу страну в стадии плей-офф".

"Хотя можно добавить, что был определенный судейский фарт, так как не было каких-то сложных моментов в штрафной площади. Но психологическая и эмоциональная составляющие были на высоком уровне", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.