ОКР призвал федерации усилить защиту атлетов от ковида на заключительном этапе подготовки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к спортивным федерациям с просьбой усилить защиту атлетов от коронавируса на заключительном этапе подготовке к Играм. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

"В связи со сложившейся ситуацией усилен режим на федеральных учебно-тренировочных центрах. У нас есть возможность использовать Дальний Восток для тренировок наших спортсменов, - сказал Поздняков. - С одной стороны это хорошо, с другой мы понимаем: в этих регионах нет таких условий по ограничению допуска, как на наших федеральных базах. Просил бы федерации внимательно отнестись, выстроить плановую работу, чтобы у нас не было случайностей на последнем этапе подготовки".

"Хочу констатировать тот факт, что на сегодняшний день единичные случаи заболевания в том числе среди спортсменов, которые готовятся к Играм, есть. Но к счастью, среди тех, кто сейчас заболел, нет вакцинированных. Это дает в определенной степени надежду, что те, кто прошел вакцинацию, будут защищены даже в тех условиях, что на сегодняшний день есть в стране", - добавил он.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов ранее заявил, что все члены команды, которые не имеют антител, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.